Dobrí ľudia ešte nevymreli

Určite ste to už zažili. Deň úplne nanič, nič sa vám nedarí a ľudia sú na vás odporní. Lenže potom sa na vás niekto usmeje, len tak a po chvíli premýšľania, sakra čo som urobil/a, že sa na mňa usmial, sa zrazu usmejete tiež.

A svet je o kúsok lepší. Nestáva sa to často, ale vďakabohu, ešte existujú ľudia, čo vám takto zlepšia deň.

Viete, ja som dosť kritický človek, hejter (výstižnejší výraz nepoznám). Najčastejšie kritizujem na ľuďoch práve to, čo sa mne samej na sebe nepáči. Neviem prečo to robím, ale robím to a robím to už dosť dlho. Napríklad minule do mojej kamarátky narazila jedna žena, teda skôr kamarátka nechtiac narazila do tej ženy. Ospravedlnila sa jej, lebo vedela, že to bola jej chyba a ona sa nepozerala, ale tá žena ani nezastavila, len so zdvihnutým nosom odkráčala preč. Bez ničoho, tak namyslene. Možno to tak nemyslela, možno hej, to už teraz nezistíme, ale mňa to tak veľmi nahnevalo, že som ju okamžite začala kritizovať a hlasno o nej hovoriť nie pekné veci. Lenže tak mi napadlo, čo by som v takej situácii urobila ja. Nie presne v tejto, ale v podobnej. Zachovala by som tak, ako to očakávam od druhých? Nemôžeme chcieť od iných niečo, čo my sami nerobíme. Je to dosť pokrytecké (neviem, či to dobre vystihuje to, čo som tým chcela povedať, ale nič lepšie mi nenapadlo). Maminka ma od malička učila, že čo nechcem, aby niekto robil mne, nemám ani ja robiť iným. Priznám sa, že ja sa tým nie vždy riadim. Vy hej? Skúste sa nad tým zamyslieť, nebude to bolieť, sľubujem. Chceme od ľudí, aby sa k nám správali krajšie, no my sami sa k nim správame naozaj zle. Predavačka pri pokladni nás nahnevá, keď je ku nám zlá, ale akí sme k nej boli my? Prišli sme k nej s úsmevom na perách a správali sa k nej milo? Alebo sme na ňu len čučali a ledva jej povedali ďakujem? Z vlastnej skúsenosti viem, že stačí jeden človek na zhoršenie dňa a potom vám ho už nezlepší ani desať dobrých. Keď sa na niekoho usmejete, zvyčajne sa usmeje aj on. Hovorí sa tomu zrkadlový efekt. Vás to nič nestojí a niekomu zdvihnete náladu, v konečnom dôsledku aj sebe. Tak to najbližšie vyskúšajte. Keď to nezaberie a daný človek je až priveľký hlupák, tak verte, že nahnevaného človeka nič nevytočí viac, ako keď sa mu smejete do očí. A keď ste aspoň trošku ako ja, tak vám jeho hnev dá dôvod na kritiku :D

Tak len toľko som chcela. Ak vás toto, čo som napísala nahnevá, tak sa ospravedlňujem (iba naoko, v podstate mi na tom absolútne vôbec nezáleží). Len som sa chcela vypísať z aktuálnych myšlienok. Prajem vám krásny deň a veľa dobrých ľudí naokolo ☺

S pozdravom, Majka